Разнополые близнецы родились с разницей в два года

В английском городе Питерборо, графство Кембриджшир, у пары родились разнополые близнецы с разницей в два года. О том, как у двухлетней девочки по имени Джорджи появился младший брат-близнец пишет The Sun.

Рейчел рассказала, что они с ее партнером Маком захотели завести ребенка. Ранее мужчина сделал вазэктомию, и чтобы стать родителем, он попытался восстановить фертильность. Однако, несмотря на то, что вазэктомия обратима, зачать ребенка все равно не получалось. Тогда пара решила прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Поскольку у Мака уже были две дочери от предыдущих отношений, британцы не смогли сделать ЭКО за счет страховки и отправились в Испанию. Через 18 месяцев им сообщили, что к пересадке готовы четыре эмбриона, два из которых перенесли Рейчел, а остальные два криоконсервировали.

В итоге из двух эмбрионов прижился один, и через девять месяцев на свет появилась Джорджи. Через два года пара решила перенести двух оставшихся эмбрионов и ситуация повторилась: выжил только один. Так у Рейчел и Мака родился сын Винни, которому сейчас два года.

Поскольку брат и сестра были зачаты в один день посредством ЭКО из одной партии эмбрионов, они технически считаются неидентичными близнецами.

Ранее сообщалось, что блогер рассказала, что она и ее брат являются двойняшками, которые были зачаты одновременно, но родились в разные дни и с разницей в два года. Брат и сестра были зачаты в один день посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из одной партии эмбрионов.