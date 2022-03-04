Москвичи отказались пересматривать цены на квартиры из-за нестабильности

События последней недели (24 февраля — 4 марта) пока что не привели к массовому пересмотру цен на вторичное жилье в Московском регионе. За день цены меняются только у 2-5 процентов лотов, говорится в материалах ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, вторичный рынок среагировал на изменение ключевой ставки Центробанка (28 февраля она была повышена до 20 процентов) слабее, чем первичный: многие продавцы находились в растерянности и не спешили менять ценник. Некоторые москвичи вообще отказались продавать квартиры из-за нестабильности и неопределенности.

Непосредственно 28 февраля, в день повышения ключевой ставки, большая часть продавцов, изменивших ценник, повысила его. Продавцы надеялись заработать на временном ажиотаже, поясняют в ЦИАН. Но в последующие дни, 1 и 2 марта, наоборот, большинство собственников, изменивших ценник, снижали его, чтобы удержать оставшихся без ипотеки покупателей.

«На "вторичке" больше продавцов выбрали выжидающую позицию, чем на "первичке", и не меняли ценник на протяжении последней недели. Вероятно, доля продавцов, понижающих цены, увеличится, ведь, в отличие от сегмента новостроек, программы субсидирования [ипотеки] на "вторичку" не распространяются», — указывают аналитики.

Ранее сообщалось, что работающие в Московском регионе застройщики начали массово переписывать цены на квартиры. Пересматривать стоимость жилья их вынуждают рост ключевой ставки Центробанка, рекордное подорожание ипотеки и ажиотажный спрос на рынке недвижимости.