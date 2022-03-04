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Путин пообещал полностью выполнить задачи спецоперации на Украине

Президент РФ Путин сказал Лукашенко, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин в разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что задачи российской специальной операции на Украине будут выполнены в полном объеме, сообщается на сайте Кремля.

В пятницу, 4 марта, Путин и Лукашенко по телефону обсудили ход спецоперации на Украине. «Владимир Путин подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объеме. Президент Белоруссии выразил поддержку действиям российской стороны», — рассказали в Кремле.

Помимо этого, стороны поговорили о втором раунде встречи представителей России и Украины, состоявшемся в Белоруссии накануне, 3 марта, и условились о дальнейших контактах.

О телефонном разговоре Путина и Лукашенко стало известно ранее 4 марта. Как рассказал президент Белоруссии, в двухчасовой беседе с российским коллегой он поднял вопрос гибридной войны, которую Запад развернул против Минска. Глава государства выразил мнение, что экономические санкции против его республики останутся надолго.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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