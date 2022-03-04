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Заключенный российской колонии скончался после драки

В Волжском 52-летний осужденный колонии № 12 скончался в больнице после драки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Волжском в городской больнице №3 скончался 52-летний осужденный исправительной колонии №12 (ИК-12). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Волгоградской области.

Как сообщает информационное агентство «Высота 102», погибший отбывал наказание за мошенничество. Накануне его избил 20-летний заключенный, отправленный в колонию за насильственные действия сексуального характера. После драки пострадавшего с тяжкими повреждениями доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Если информация о виновности второго осужденного подтвердится, то он будет привлечен к ответственности по статье 111 («Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть»).

24 января сообщалось, что в Калуге руководство колонии отстранили от выполнения обязанностей после смерти заключенного.

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Елизавета Новикова
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