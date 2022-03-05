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Премьер Израиля проведет с Шольцем переговоры по Украине

DPA: премьер Израиля Беннет 5 марта проведет с канцлером ФРГ Шольцем переговоры по Украине
Нафтали Беннет

Нафтали Беннет. Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вечером в субботу, 5 марта, проведет переговоры в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем по Украине после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, передает ТАСС.

Источник агентства в немецких правительственных кругах подтвердил информацию о предстоящих переговорах Беннета и Шольца.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 5 марта, рассказывал, что президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом для обсуждения ситуации на Украине.

Как сообщали ранее в канцелярии израильского премьера, после встречи с Путиным Беннет провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса.

26 февраля издание FT со ссылкой на источник сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

24 февраля президент России объявил о начале операции по защите Донбасса. По словам главы государства, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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