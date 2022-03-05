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По факту убийства гендиректора российской фирмы в Подмосковье возбуждено дело

СКР возбудил дело после убийства гендиректора компании «Энергозащита» Былыма в Подмосковье

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства мужчины в частном доме. Местонахождение преступника устанавливается. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, тело россиянина с повреждениями головы нашли в пристройке к сараю на дачном участке в одном из СНТ Богородского городского округа. Назначен ряд экспертиз, следователи допросили свидетелей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, убитый — генеральный директор компании «Энергозащита» Виктор Былым.

Тело 76-летнего предпринимателя обнаружили в мастерской в пятницу, 4 марта. По предварительным данным, Былыма ударили по голове и связали пластиковым хомутом. Нападение произошло вечером 3 марта. По одной из версий, целью неизвестных было ограбление.

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Мария Рубникович
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