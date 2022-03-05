По факту убийства гендиректора российской фирмы в Подмосковье возбуждено дело

В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства мужчины в частном доме. Местонахождение преступника устанавливается. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, тело россиянина с повреждениями головы нашли в пристройке к сараю на дачном участке в одном из СНТ Богородского городского округа. Назначен ряд экспертиз, следователи допросили свидетелей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, убитый — генеральный директор компании «Энергозащита» Виктор Былым.

Тело 76-летнего предпринимателя обнаружили в мастерской в пятницу, 4 марта. По предварительным данным, Былыма ударили по голове и связали пластиковым хомутом. Нападение произошло вечером 3 марта. По одной из версий, целью неизвестных было ограбление.