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Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг

Военные ДНР нашли турецкий флаг в мастерской по производству снарядов под Мариуполем

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Военные Донецкой народной республики (ДНР) нашли в украинском цеху по производству кустарных снарядов для беспилотников большой турецкий флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мастерская располагалась в поселке Сопино в пригороде Мариуполя. «Есть предположения, что это были добровольцы из Турции. Возможно, в предыдущем это игиловские ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация) специалисты», — заявил один из бойцов Народной милиции.

Отмечается, что цех находился в одном из коттеджных домов. Войска обнаружили на месте большое количество взрывных устройств и электронных компонентов для беспилотников.

Ранее стало известно, что военнослужащим Луганской народной республики удалось освободить из плена своего представителя в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе. Он был задержан еще в октябре 2021 года, когда наблюдал за разминированием на линии разграничения.

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Алевтина Запольская
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