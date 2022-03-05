Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол в Британии раскрыл информацию об обращениях россиян за помощью

Посол России Келин заявил, что просьб о помощи от российских граждан в Британии единицы
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Просьб о помощи от российских граждан в Британии пока единицы. Информацию об обращениях раскрыл посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Вы знаете, немного, честно говоря, таких просьб. Не могу сказать, что они имеют массовый характер. Буквально их единицы. Мы на все это отвечаем, без сомнения, помогаем тем, чем можем. Но ситуация пока не зашла слишком далеко, чтобы это имело массовый характер, катастрофический», — сказал российский посол.

Ранее в марте Келин заявил, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Лондоном возможен, если Великобритания закроет российское посольство.

2 марта власти Соединенного Королевства наделили себя полномочиями задерживать российские морские суда. Так, теперь все суда, которые принадлежат или управляются кем-то, кто связан с Россией, будут под запретом в британских портах после введения нового пакета санкций против Москвы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Вучич объяснил поддержку резолюции в ООН по операции России на Украине
Visa объявила о приостановке работы в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.