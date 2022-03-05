Российский посол в Британии раскрыл информацию об обращениях россиян за помощью

Просьб о помощи от российских граждан в Британии пока единицы. Информацию об обращениях раскрыл посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Вы знаете, немного, честно говоря, таких просьб. Не могу сказать, что они имеют массовый характер. Буквально их единицы. Мы на все это отвечаем, без сомнения, помогаем тем, чем можем. Но ситуация пока не зашла слишком далеко, чтобы это имело массовый характер, катастрофический», — сказал российский посол.

Ранее в марте Келин заявил, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Лондоном возможен, если Великобритания закроет российское посольство.

2 марта власти Соединенного Королевства наделили себя полномочиями задерживать российские морские суда. Так, теперь все суда, которые принадлежат или управляются кем-то, кто связан с Россией, будут под запретом в британских портах после введения нового пакета санкций против Москвы.