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Cartier закроет магазины в России

Ювелирный дом Cartier сообщил о временной приостановке деятельности в России и на Украине

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Ювелирный дом Cartier объявил о временной приостановке коммерческой деятельности в России и на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В заявлении отмечается, что сотрудники на местах получают всю «необходимую финансовую, материально-техническую и моральную поддержку». Ювелирный дом также выразил сочувствие работникам, их семьям и друзьям, пострадавшим от текущей ситуации.

Ранее группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрывает с воскресенья, 6 марта, 124 бутика в России. Также временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Ксения Назарова
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