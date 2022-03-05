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Китай объявил о необходимости активизировать боевую подготовку

Власти Китая заявили, что в стране необходимо активизировать военное обучение

Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году. Это следует из социально-экономического плана развития страны, передает РИА Новости.

В докладе отмечается, что необходимо «проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы», а также защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая. Кроме того, следует ускорить создание современной военной логистической системы, системы управления военными активами, формировать систему управления модернизации вооружения и военной техники, а также активизировать инновационную деятельность в области оборонной науки и техники.

В 2022 году Китай увеличит военный бюджет на 7,1 процента, до 229,5 миллиарда долларов.

В январе директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун призвал две ядерные сверхдержавы — Россию и США — сократить ядерное оружие. Сам Пекин готов присоединиться к переговорам Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению, когда эти страны сократят свои арсеналы до уровня Китая.

Марина Совина
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