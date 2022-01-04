Китай призвал Россию и США сократить ядерное оружие

Пекин призывает две ядерные сверхдержавы — Россию и США — сократить ядерное оружие, несмотря на продление договора Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун, передает РИА Новости.

Фу Цун подчеркнул, что Китай приветствует стратегический диалог двух стран и продление СНВ-3. «Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90 процентами существующего на Земле ядерного оружия», — добавил он.

И Россия, и США должны продолжить сокращать свои ядерные арсеналы необратимым и юридически обязывающим способом, отметил китайский политик. При этом сам Пекин готов присоединиться к переговорам Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению, когда эти страны сократят свои арсеналы до уровня Китая.

3 января лидеры стран так называемой ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном заявлении, подготовленном по инициативе Москвы. Позднее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва рассчитывает на снижение уровня международной напряженности благодаря этому заявлению.