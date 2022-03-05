Женщина вымогала деньги у людей при помощи кобры и привлекла внимание полиции

Жительница пригорода индийского города Ченнаи Тамбарам, штат Тамилнад, использовала кобру для того, чтобы пугать ею людей и вымогать у них деньги. Об этом сообщает Newsweek.

Женщина с ядовитой змеей заходила в дом и просила у жильцов денег. Если ей не платили, она начинала играть на музыкальном инструменте и выманивала из корзины кобру. Испуганные люди отдавали ей деньги и ценные вещи, после чего она уходила.

Один из жертв вымогательницы опубликовал информацию о ней в соцсетях. После того как публикация стала вирусной, индианка привлекла внимание полиции. Запугивавшую людей заклинательницу змей объявили в розыск.

Заклинание змей практикуется в Индии многие века. Заклинатели при помощи специального инструмента, который называется пунги, гипнотизируют змей, чтобы они двигались определенным образом. В последние десятилетия это искусство встречается все реже. Ловля, убийство и содержание змей запрещены индийским законодательством с 1972 года. Практика заклинания змей была запрещена в 1991 году, в результате чего около 800 тысяч заклинателей лишились работы.

Тем не менее они продолжают практиковать свое ремесло, несмотря на риск получить крупный штраф или тюремный срок.

Ранее сообщалось, что полицейские в индийском городе Дели задержали двух заклинателей, которые с помощью змей ограбили местного жителя.