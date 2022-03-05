Глава Крыма отреагировал на дискриминацию русских на Западе
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал расизмом гонения русских в западных странах по национальному признаку. Так он отреагировал на их дискриминацию в Telegram.
По его словам, это проявление ненависти, которая копилась много лет после окончания Второй мировой войны. «Теперь удобный случай представился. И все это под аккомпанемент болтовни о толерантности, демократии, свободе и прочих европейских ценностях, которые, как теперь выясняется, на русских и русскоязычных не распространяются», — добавил Аксенов.
Он заявил о необходимости принимать аналогичные меры к гражданам тех стран, допускающих дискриминацию русских. Западные русофобы, по его мнению, должны выучить русскую пословицу: «Какой привет, такой ответ».
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что русские немцы, проживающие в Германии, испытывают гонения в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что страны Запада на фоне антироссийской политики устроили гонения на деятелей культуры, представляющих РФ.