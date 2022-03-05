Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Крыма отреагировал на дискриминацию русских на Западе

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал расизмом гонения русских в западных странах

Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал расизмом гонения русских в западных странах по национальному признаку. Так он отреагировал на их дискриминацию в Telegram.

По его словам, это проявление ненависти, которая копилась много лет после окончания Второй мировой войны. «Теперь удобный случай представился. И все это под аккомпанемент болтовни о толерантности, демократии, свободе и прочих европейских ценностях, которые, как теперь выясняется, на русских и русскоязычных не распространяются», — добавил Аксенов.

Он заявил о необходимости принимать аналогичные меры к гражданам тех стран, допускающих дискриминацию русских. Западные русофобы, по его мнению, должны выучить русскую пословицу: «Какой привет, такой ответ».

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что русские немцы, проживающие в Германии, испытывают гонения в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что страны Запада на фоне антироссийской политики устроили гонения на деятелей культуры, представляющих РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
На Украине назвали возможные даты переговоров с Россией
Ученые впервые смоделировали походку динозавров
На Украине рассказали о новых гуманитарных коридорах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.