Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иммунолог допустил вероятность новой волны коронавируса в России

Иммунолог Крючков: есть риск нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков допустил вероятность новой волны коронавируса в России. Его слова передают «Известия».

Крючков отметил, что сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости COVID-19, однако риск нового всплеска есть. Специалист заявил, что март и апрель остаются ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации, поэтому необходимо было сохранить часть антиковидных ограничений. «Конечно, на уровень коллективного иммунитета сильно влияет вакцинация. У нас эта компания, к сожалению, оказалась провальной» — подчеркнул он.

Для улучшения ситуации лучше всего использовать это время спада для ревакцинации, добавил специалист. По его мнению, в группах людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями, поднять уровень иммунитета возможно до 90 процентов.

Ранее доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов оценил уровень коллективного иммунитета в России. Специалист считает, что он может быть на 10 процентов выше, чем показывает статистика, поскольку многие переносят COVID-19 бессимптомно и не обращаются за медпомощью.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.