Иммунолог допустил вероятность новой волны коронавируса в России

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков допустил вероятность новой волны коронавируса в России. Его слова передают «Известия».

Крючков отметил, что сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости COVID-19, однако риск нового всплеска есть. Специалист заявил, что март и апрель остаются ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации, поэтому необходимо было сохранить часть антиковидных ограничений. «Конечно, на уровень коллективного иммунитета сильно влияет вакцинация. У нас эта компания, к сожалению, оказалась провальной» — подчеркнул он.

Для улучшения ситуации лучше всего использовать это время спада для ревакцинации, добавил специалист. По его мнению, в группах людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями, поднять уровень иммунитета возможно до 90 процентов.

Ранее доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов оценил уровень коллективного иммунитета в России. Специалист считает, что он может быть на 10 процентов выше, чем показывает статистика, поскольку многие переносят COVID-19 бессимптомно и не обращаются за медпомощью.