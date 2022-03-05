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В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками

«Роскосмосу» удается отразить часть массированных DDoS-атак на сайт

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор департамента цифрового развития «Роскосмоса» Константин Шадрин рассказал о борьбе с кибератаками, пишет ТАСС.

По словам Шадрина, госкорпорации удается отразить часть массированных DDoS-атак на сайт. Он считает, что атаки осуществляются из-за рубежа, однако смысла в них нет — на сайте компании не хранятся никакие важные файлы.

Ранее сообщалось, что портал госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. Было зафиксировано больше 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта, а также ряд профессиональных целевых атак.

25 февраля также произошла массированная DDoS-атака на серверы «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и Рамблера. Качественная работа технических команд не позволила полностью нарушить работу ресурсов, однако у них наблюдались проблемы с доступом (ошибка 502).

Марина Совина
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