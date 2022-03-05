Российского следователя обвинили в присвоении пистолета и денег потерпевшего

В Перми бывший следователь предстанет перед судом по делу о фальсификации вещественных доказательств. Об этом в субботу, 5 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

По имеющимся данным, в апреле 2019 года обвиняемый вел дело по факту исчезновения человека. Во время осмотра места происшествия следователь изъял пневматический пистолет и деньги и впоследствии их присвоил. После этого он изъял из материалов дела протокол осмотра, в котором была информация об обнаружении похищенных вещдоков. Документ он уничтожил, а позже заменил его поддельным. Помимо этого, расследуя дело о покушении на убийство женщины, он изготовил фальшивый протокол допроса свидетеля.

В отношении экс-сотрудника правоохранительных органов возбудили дело по статьям 160 («Присвоение с использованием служебного положения») и 303 («Фальсификация доказательств по уголовного делу об особо тяжких преступлениях») УК РФ.

14 февраля сообщалось, что на Кубани следователь подделал постановление о возбуждении дела ради 700 тысяч рублей.