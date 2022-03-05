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Спасший более 80 собак спаниель-донор крови ушел на пенсию

Пес, который почти семь лет сдавал кровь для других животных, ушел на пенсию

Фото: Rachel McFarlane

В Великобритании сдавший десять литров крови для помощи другим животным английский спрингер-спаниель ушел на пенсию. Об этом сообщает People.

Девятилетний Арни стал донором в 2015 году. 36-летняя хозяйка пса Рейчел Макфарлейн узнала, что клиники нуждаются в животных-донорах, когда ее питомцу было три года. За почти семь лет Арни спас более 80 собак. После каждой сдачи крови спаниель получал пакет с лакомствами, а когда он вышел на пенсию, ему вручили целую корзину с угощениями и игрушками.

Макфарлейн объяснила, что ее удивило количество зверей, которые нуждаются в переливании, и поэтому она призывает всех владельцев собак крупных пород рассмотреть возможность периодически сдавать кровь для спасения попавших в беду животных. Она добавила, что многие не задумываются об этом до тех пор, пока их питомец не окажется в ситуации, когда ему будет нужна донорская кровь.

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Евгения Черкасова
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