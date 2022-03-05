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В ДНР заявили о прекращении связи с ОБСЕ

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о прекращении связи с наблюдателями СММ ОБСЕ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

После выезда специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с территории Донецкой народной республики (ДНР) связь с ее наблюдателями прекратилась. Об этом сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, передает РИА Новости.

«Единственное, что они передали — больше мы информацию не принимаем», — отметил Якубов. Он добавил, что в настоящий момент представительство ДНР в СЦКК не имеет контактов и с украинской стороной.

Ранее председатель ОБСЕ Збигнев Рау призвал Россию и Украину прекратить огонь на время переговоров и продолжить создавать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан. Он также подчеркнул, что обеим сторонам конфликта стоит соблюдать международное право и с достоинством относиться к военнопленным.

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Георгий Нестеров
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