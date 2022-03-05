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Еще две страны смягчили правила въезда для россиян

Марокко и Оман отменили сдачу ПЦР и экспресс-тестов для привитых туристов

Фото: Globallookpress.com

Еще две страны, Марокко и Оман, смягчили процедуру въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, в Марокко отменят обязательную сдачу экспресс-теста на коронавирус по прибытии в страну. При этом путешественники по-прежнему должны предоставить сертификат о вакцинации и отрицательный тест ПЦР, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.

Оман также упростил правила въезда, отменив требование о сдаче ПЦР-теста для вакцинированных туристов перед вылетом. Кроме того, власти сняли ряд ограничений внутри страны — отменено ношение масок в открытых местах, а гостиницам разрешено работать на 100 процентов вместимости.

Ранее в марте власти Мальдив отменили требование об обязательной сдаче ПЦР-тестов для привитых туристов перед прибытием в страну. От сдачи медицинских анализов освобождаются путешественники, которые имеют сертификат о вакцинации «Спутником V» или любым другим препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Мария Гейн
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