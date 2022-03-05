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Путин упростил въезд с территорий ДНР и ЛНР в Россию

Президент Путин упростил с 5 марта въезд в Россиию с территорий ДНР, ЛНР и Украины

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин упростил въезд в РФ с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.

Согласно указу, с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с территории республик и Украины в Россию и выехать далее в свои страны без оформления визы по документам, удостоверяющим личность.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинский режим доживает последние дни.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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