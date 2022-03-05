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Назван способ крепче спать с помощью дневника

Консультант по здоровому образу жизни Тринор посоветовал вести дневник для крепкого сна

Фото: lilartsy / Unsplash

Консультант по здоровому образу жизни из Великобритании Бен Тринор назвал способ быстрее засыпать и спать крепче при помощи дневника. Об этом сообщает Metro.

По мнению Тринора, если начать вести дневник перед сном, эмоциональное состояние значительно улучшится. «Часто мы не можем заснуть из-за того, что думаем о предстоящих делах или возможных проблемах. Такая задержка сна приводит к тому, что мозг плохо отдыхает, и из-за этого весь следующий день вы будете чувствовать себя вялым», — объяснил он.

Специалист посоветовал за несколько часов до сна записать все события прошедшего дня, планы и переживания. Тогда заснуть станет намного легче, так как навязчивые мысли будут выброшены из головы до пробуждения. Более того, это поможет лучше спланировать дела на следующий день, успокоиться и уснуть с чувством выполненного долга.

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Кроме того, Тринор считает, что ведение дневника полезно для психического здоровья в целом, так как помогает избавиться от неприятных чувств, выйти из нисходящей спирали отрицательных мыслей и раскрыть творческий потенциал. Также, если писать в дневник регулярно и анализировать записи, можно лучше изучить собственное поведение в течение дня и скорректировать его, чтобы избегать неприятных ситуаций в будущем.

Ранее диетологи назвали еду, помогающую быстрее уснуть. Они рекомендуют добавить в рацион миндаль, бананы и некоторые другие продукты.

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Никита Савин
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