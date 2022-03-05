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Оценена связь санкций против России с иранской ядерной сделкой

Reuters: новые санкции Запада против России не связаны с иранской ядерной сделкой

Фото: Fars News / Reuters

Новые санкции Запада против России не связаны с иранской ядерной сделкой, не должны влиять на ее возможную реализацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении Reuters заявление представителя Госдепартамента США.

«Новые санкции в отношении России не связаны с СВПД и не должны оказать никакого влияния на его потенциальную реализацию. Мы продолжаем взаимодействовать с Россией по вопросу СВПД. Россия разделяет общий интерес в том, чтобы Иран никогда не заполучил ядерное оружие», — заявил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили восстановление ядерной сделки с Ираном. Беннет отметил, что его страна выступает против возврата к этому соглашению. Переговоры политиков, центральной темой которых была ситуация на Украине, продолжались около трех часов.

Марина Совина
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