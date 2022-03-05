Путин и премьер Израиля обсудили восстановление ядерной сделки с Ираном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили восстановление ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Беннет отметил, что его страна выступает против возврата к этому соглашению. Переговоры политиков, центральной темой которых была ситуация на Украине, продолжались около трех часов.

2 марта российский лидер провел телефонный разговор с Беннетом, в ходе которого они также обменялись мнениями по ситуации вокруг проводимой Россией спецоперации на Украине. Путин изложил израильскому премьеру принципиальную позицию в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

