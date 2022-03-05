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Кадыров предложил ужесточить закон о наказании за фейки о ВС России

Рамзан Кадыров предложил ужесточить закон о наказании за фейки о российских военнослужащих

Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

Необходимо ужесточить закон о наказании за фейки о действиях российских военнослужащих. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров поддержал введение уголовной ответственности за публикацию ложной информации о российских военных и отметил, что в принятой редакции законопроекта речь идет о дезинформации, которая касается только действий Вооруженных сил России.

«Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции», — написал глава Чеченской республики в социальной сети.

По его мнению, ограниченной формулировкой закона могут воспользоваться провокаторы, которым удастся избежать наказания за публикацию фейков.

Кадыров обратился к членом Госдумы с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении закона.

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Анастасия Шейкина
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