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Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан

Посольство Индии сообщило об эвакуации всех своих граждан из-под Харькова

Фото: Oleksandr Lapshyn / Reuters

Все блокированные в поселке Песочин под Харьковом граждане Индии были эвакуированы из зоны операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское посольство на Украине.

По данным дипмиссии, из-за боевых действий в поселке оказались заблокированы 298 индийских студентов. За ними были высланы несколько автобусов.

«Дипмиссия продолжит находиться на связи с ними во время всей поездки», — заявили дипломаты.

Ранее стало известно, что власти Украины начали готовить гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Сум, Харькова и Херсона, а также пригородов Киева. В первую очередь будут вывезены женщины, дети, а также люди преклонного возраста.

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Алевтина Запольская
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