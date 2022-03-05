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На Украине рассказали о новых гуманитарных коридорах

Власти Украины заявили о подготовке гумкоридоров для жителей Сум, Харькова и Херсона

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Власти Украины готовят гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Сум, Харькова и Херсона, а также пригорода Киева. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает РИА Новости.

Верещук рассказала, что украинская сторона постоянно ведет переговоры по новым гуманитарным коридорам, а также выразила надежду, что в воскресенье будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди.

Вице-премьер добавила, что в этом случае особенно важна помощь Красного Креста, который должен стать посредником в процессе организации гуманитарных коридоров.

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Ранее в Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось эвакуировать 17 человек, среди них 12 взрослых и пять детей. Из Волновахи, отметил он, пока никто не вышел.

Позже украинская сторона заявила о переносе эвакуации в целях безопасности.

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Алевтина Запольская
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