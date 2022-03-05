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Гинцбург оценил эффективность вакцинации

Гинцбург: около 97% пациентов с COVID-19 в больницах не были вакцинированы
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность вакцинации. Его слова передает ТАСС.

Гинцбург заявил, что только около 3 процентов пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом, были вакцинированы. «Остальные 97 процентов — это не вакцинированные», — отметил он.

По его словам, вакцины «Спутник V» и «Спутником лайт» при ревакцинации на 95-96 процентов защищают от госпитализации при заболевании COVID-19. Гинцбург считает, что вакцины, сделанные на платформе информационных РНК, например, Pfizer и Moderna, менее эффективны. «Мы в первую очередь делали это исследование для омикрона. Это большое исследование, которое мы сделали во взаимодействии с ведущими московскими клиниками», — пояснил руководитель центра имени Гамалеи.

Ранее врач-консультант Александр Пестерев заявил, что коронавирус сдает позиции, но вирусологи не исключают вероятности появления нового «очень хорошего» штамма. Поэтому вакцинация от COVID-19 по-прежнему актуальна, отметил он.

Марина Совина
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