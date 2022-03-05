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Спорт

Легионер «Краснодара» прокомментировал отъезд из России

Экс-игрок «Краснодара» заявил, что на отъезд из России у легионеров ушло полтора дня

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший полузащитник Краснодара Виктор Классон прокомментировал отъезд из России легионеров клуба. Об этом сообщает Aftonbladet.

30-летний хавбек заявил, что на путешествия на фоне санкций и запретов со стороны зарубежных стран ушло полтора дня. Клуб организовал трансфер игроков с семьями из Краснодара в Сочи. Классон рассказал, что автобус семь часов ехал по серпантинам под проливным дождем.

«С нами ехали легионеры, с семьями. Беременных жен и детей рвало», — рассказал он. Также швед подчеркнул, что «Краснодар» помог иностранным игрокам с самолетом уже в Сочи.

Клаcсон ранее 5 марта расторг контракт с «быками». До этого в «Краснодаре» заявили, что приостановили контракты с рядом иностранных игроков, разрешив им покинуть расположение клуба.

Николай Костюков
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