Посол заявил о сложности отобрать особняки россиян в Лондоне

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что отобрать лондонские особняки, принадлежащие российским гражданам, юридически будет сложно, несмотря на угрозы властей Соединенного Королевства. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

«В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из такой сделок», — сказал Келин. По его словам, те, кто попробует этим заниматься, «столкнутся с огромными трудностями».

Ранее власти Великобритании наделили себя полномочиями задерживать российские суда. Как заявили в МИД Британии, теперь российские суда будут под запретом в британских портах после нового пакета санкций против Москвы. Согласно новому закону, запрет будет распространяться на все суда, которые принадлежат или управляются кем-то, кто связан с Россией, объяснили в министерстве.