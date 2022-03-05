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Посол заявил о сложности отобрать особняки россиян в Лондоне

Посол Келин заявил, что отобрать особняки россиян в Лондоне будет юридически сложно
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что отобрать лондонские особняки, принадлежащие российским гражданам, юридически будет сложно, несмотря на угрозы властей Соединенного Королевства. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

«В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из такой сделок», — сказал Келин. По его словам, те, кто попробует этим заниматься, «столкнутся с огромными трудностями».

Ранее власти Великобритании наделили себя полномочиями задерживать российские суда. Как заявили в МИД Британии, теперь российские суда будут под запретом в британских портах после нового пакета санкций против Москвы. Согласно новому закону, запрет будет распространяться на все суда, которые принадлежат или управляются кем-то, кто связан с Россией, объяснили в министерстве.

Марина Совина
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