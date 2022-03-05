В СКР проведут расследование по факту подрыва жилого дома в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил установить личности причастных к подрыву жилого дома в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По версии следствия, 5 марта украинский националистический батальон «Азов» (организация запрещена в России) привел в действие взрывные устройства и обрушил жилой дом. По предварительным данным, под завалами могут находиться до 200 человек, в том числе женщины и дети.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и во взаимодействии со следственными органами Донецкой народной республики найти всех причастных к подрыву.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос о входе войск республики в Мариуполь остается открытым, и отметил, что по отдельным кварталам Мариуполя уже проходит зачистка от украинских националистических батальонов.