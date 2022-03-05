Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды

Популярная блогерша рекомендовала покупать дорогостоящие вещи за бесценок в секонд-хендах

Кадр: @abigalemasters1 / Tiktok

Популярная блогерша раскрыла способ приобрести дорогостоящие предметы гардероба за бесценок. Соответствующий ролик появился на ее странице на платформе TikTok.

22-летняя юзерша Эбигейл Мастерс (Abigale Masters) регулярно делится видео, в которых рассказывает о лайфхаках, благодаря которым ей удается максимально сэкономить на покупке одежды. По ее словам, она приобретает одежду, обувь и аксессуары только в секонд-хендах, тем самым сохраняя приличную сумму денег.

В одном из последних постов она дала зрителям рекомендации на тему шопинга в магазине подержанных вещей. В первую очередь она посоветовала составить список подобных бутиков, которые расположены в городе проживания и населенных пунктах поблизости. «Если в вашем городе нет секонда, лучше выделите день и поезжайте в другой», — заявила женщина.

Материалы по теме:
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям» Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
30 сентября
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря

Кроме того, Мастерс подчеркнула, что необходимо внимательно рассматривать каждый товар и не пропустить ни одной полки и рейла во время поисков покупок. Блогерша отметила, что несколько раз покупала одежду в мужском и детских отделах, а также находила вещи, которые находились под кучей других нарядов.

«Подобный шопинг не для ленивых людей — я выделяю на него целый день, чтобы ничего не пропустить! Вам придется много рыться в завалах, вставать на четвереньки, ложиться на пол и так далее. Вы ничего не найдете в таких магазинах, если не приложите массу усилий. Поверьте, оно того стоит», — высказалась пользовательница сети в описании к публикации.

Ранее женщина перечислила способы максимально сэкономить на покупке одежды Лорен Рейнольдс (Lauren Reynolds) и объяснила, что чаще всего приобретает различные предметы гардероба в секонд-хендах. По этой причине она решила поделиться с читателями способами, которые делают ее шопинг в магазинах подержанных вещей наиболее выгодным. В первую очередь женщина заверила, что следует совершать покупки в таких магазинах с хорошим настроением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.