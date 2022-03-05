Женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды

Популярная блогерша раскрыла способ приобрести дорогостоящие предметы гардероба за бесценок. Соответствующий ролик появился на ее странице на платформе TikTok.

22-летняя юзерша Эбигейл Мастерс (Abigale Masters) регулярно делится видео, в которых рассказывает о лайфхаках, благодаря которым ей удается максимально сэкономить на покупке одежды. По ее словам, она приобретает одежду, обувь и аксессуары только в секонд-хендах, тем самым сохраняя приличную сумму денег.

В одном из последних постов она дала зрителям рекомендации на тему шопинга в магазине подержанных вещей. В первую очередь она посоветовала составить список подобных бутиков, которые расположены в городе проживания и населенных пунктах поблизости. «Если в вашем городе нет секонда, лучше выделите день и поезжайте в другой», — заявила женщина.

Кроме того, Мастерс подчеркнула, что необходимо внимательно рассматривать каждый товар и не пропустить ни одной полки и рейла во время поисков покупок. Блогерша отметила, что несколько раз покупала одежду в мужском и детских отделах, а также находила вещи, которые находились под кучей других нарядов.

«Подобный шопинг не для ленивых людей — я выделяю на него целый день, чтобы ничего не пропустить! Вам придется много рыться в завалах, вставать на четвереньки, ложиться на пол и так далее. Вы ничего не найдете в таких магазинах, если не приложите массу усилий. Поверьте, оно того стоит», — высказалась пользовательница сети в описании к публикации.

Ранее женщина перечислила способы максимально сэкономить на покупке одежды Лорен Рейнольдс (Lauren Reynolds) и объяснила, что чаще всего приобретает различные предметы гардероба в секонд-хендах. По этой причине она решила поделиться с читателями способами, которые делают ее шопинг в магазинах подержанных вещей наиболее выгодным. В первую очередь женщина заверила, что следует совершать покупки в таких магазинах с хорошим настроением.