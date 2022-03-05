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Омоновцы задержали похитивших девушку мигрантов

В Петербурге росгвардейцы освободили похищенную четырьмя мигрантами девушку

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Петербурге сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии освободили девушку, похищенную четырьмя мигрантами. Об этом в субботу, 5 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

По данным ведомства, вечером 4 марта поступила информация, что неизвестные на сером автомобиле Hyundai Solaris насильно запихнули россиянку на заднее сидение машины и увезли в неизвестном направлении. После этого был введен план «Перехват». На пересечении Невского проспекта и Садовой улицы росгвардейцы вместе с сотрудниками ГИБДД заблокировали указанную машину и вывели из него испуганную девушку.

Четверо подозреваемых были задержаны на месте. Они оказались гражданами одного из среднеазиатских государств.

28 декабря сообщалось, что в Петербурге задержали иностранца, ударившего росгвардейца по лицу после замечания.

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Елизавета Новикова
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