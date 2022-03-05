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Минобороны показало уничтожение бронетехники вертолетами Ка-52

Минобороны показало применение вертолетов Ка-52 против бронетехники противника на Украине

Минобороны России показало уничтожение украинской бронетехники с помощью разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. Видео применения боевой техники поступило в редакцию «Ленты.ру».

В министерстве уточнили, что экипажи вертолетов действовали в составе пары в рамках проведения спецоперации на Украине. Для уничтожения техники противника использовались противотанковые управляемые ракеты.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта националистического батальона «Айдар» с помощью беспилотника. Видео, снятое на камеры БПЛА «Иноходец», показывает пролет самого судна и последовавший за этим ракетный удар.

Варвара Кошечкина
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