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В Брянске открылся фестиваль «Широкая Масленица»

В Брянске открылся фестиваль «Широкая Масленица»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Брянске 4 марта открылся VII региональный фестиваль «Широкая Масленица». В нем участвуют 18 детско-юношеских фольклорных коллективов со всей области. Об этом сообщает телеканал «Городской».

Фестиваль проходит во Дворце Гагарина, в нем принимают участие как опытные ансамбли, так и молодые.

В его рамках также запланированы мастер-классы, семинары и творческие встречи с мастерами.

Ранее сообщалось, что в селе Пестрецы в Республике Татарстан участников масленичных гуляний угостят чаем из гигантского самовара. Он был изготовлен в 2021 году специально для всероссийского фестиваля «Скорлупино», также проводившегося в селе. Посетителей мероприятия ждут представления и народные забавы, в том числе метание валенка, хождение на ходулях, прыжки через скакалку и распилка дров.

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Сергей Истомин
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