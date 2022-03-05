84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии

В Свердловской области предстанет перед судом 84-летний российский тренер по настольному теннису, обвиняемый в педофилии. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает KP.RU.

По данным издания, в преступлении пенсионера обвинила мать 11-летней школьницы, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Позже с аналогичным заявлением обратилась мать еще одного ребенка.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении подростков. Изначально мужчина был отправлен в СИЗО, однако позже ему смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

27 сентября 2021 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд закрыл дело по обвинению учителя физкультуры в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки — 61-летний мужчина заразился коронавирусом и умер.