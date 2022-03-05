Российским компаниям разрешили выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. По нему российским компаниям разрешается выплачивать долги кредиторам из стран, попавших в список недружественных государств, в рублях. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Порядок исполнения обязательств, установленный настоящим Указом, распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 миллионов рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1-е число каждого месяца», — говорится в опубликованном документе.

В постановлении уточняется, что мера будет распространяться на выплаты кредиторам, связанным с иностранными лицами и государствами, которые совершают недружественные действия в отношении России и ее представителей, а также кредиторам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц вне зависимости от места их регистрации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин дал поручение правительству в двухдневный срок определить перечень стран, совершающих «недружественные действия» против РФ, российских юридических лиц и физических лиц.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала в 24 февраля военную спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам главы государства, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. В ответ на это ряд западных стран ввели санкции против России.