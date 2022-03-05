Из канализации научились добывать полезные материалы

Исследователи из Стэнфордского университета в США научились добывать из сточных вод канализации полезные материалы, например, серу. Результаты проведенной работы описаны в ACS ES&T Engineering.

С помощью электрохимической микроскопии (микроскопических снимков поверхностей электродов в очистительных реакторах) ученые выделили основные химические барьеры для извлечения серы. Кроме того, они обнаружили, что напряжение реактора может способствовать извлечению полезных элементов из сточных вод с меньшей затратой энергии.

Исследователи считают, что добытая из канализации сера может быть полезна для использования в качестве удобрения, а также для аккумуляторных батарей, которые применяются в мобильных телефонах и авиатехнике.

Раньше для очистки воды применялись системы с мембранами, которые используют анаэробную или бескислородную среду для фильтрации сточных вод. Но основная их проблема заключалась в том, что при использовании этого метода вырабатывается сульфид, который достаточно токсичен и имеет неприятный запах.

В январе 2022 года ученые из Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ имени Баумана создали новую технологию для очистки воды. Она основывается на получении сорбентов на основе оксида графена — супергидрофобных аэрогелей. Именно они и очищают воду от органических загрязнений, например, красителей, растворителей и других.