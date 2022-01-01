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Российские ученые нашли способ восполнить недостаток пресной воды

Ученые МГТУ им. Баймана разработали технологию композитных сорбентов для очистки воды

Фото: Pixabay

Российские ученые из Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ имени Баумана разработали уникальную технологию для очистки воды. Об этом сообщает РИА Новости.

Разработка предполагает получение сорбентов на основе оксида графена — супергидрофобных аэрогелей, позволяют очистить воду от органических загрязнений, среди которых красители, растворители и иные отходы предприятий легкой промышленности. Специалисты полагают, что нашли способ восполнить растущий недостаток пресной воды.

Планируется в дальнейшем оптимизировать состав и структуру аэрогеля, например, добавить в него наночастицы серебра для оказания бактерицидного эффекта. Разработка появится на рынке ориентировочно в 2025-2026 годах.

Ранее ученые Института экологии НИУ ВШЭ определили причину таяния подводной вечной мерзлоты в районе Восточно-Сибирского арктического шельфа. Согласно результатам исследования, ключевую роль играет не только увеличение температуры морской воды, но и миграция ионов солей, например, NaCl.

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Марина Совина
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