Зеленский поиронизировал над помощью НАТО Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал помощь Украине по стороны НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Все, на что способен был альянс сегодня, — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел», — поиронизировал он.

«От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский выразил сомнение в том, что НАТО может кого-то защитить, в том числе страны, входящие в Североатлантический альянс. Кроме того, украинский лидер назвал прошедшую в Брюсселе встречу глав МИД стран НАТО «слабой и растерянной» из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

В феврале Зеленский допустил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который предусмотрен Будапештским меморандумом.