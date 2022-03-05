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Сингапур ввел санкции против четырех российских банков

Сингапур ввел санкции против банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ

Фото: Edgar Su / Reuters

Сингапур ввел санкции против банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

В ведомстве заявили, что всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, биржам и прочим, запрещено работать с данными российскими организациями. Также, согласно заявлению министерства, в Сингапуре запрещается заключение сделок и предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству России и Центральному банку РФ.

Помимо этого, сингапурские власти ввели запрет на транзакции, связанные с криптовалютой, для обхода ограничений. В отношении предметов военного и двойного назначения вводится экспортный контроль, добавили в ведомстве.

Ранее представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает возможность отключения от SWIFT новых российских банков. Боррель рассказал, что сейчас для него самым важным является использование уже введенных против Москвы санкций.

2 марта стало известно, что Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Оказывать данным банкам услуги SWIFT в ЕС запретили с 12 марта.

Марина Совина
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