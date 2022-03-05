Российские торговые сети предложили Минпромторгу способ борьбы со спекулянтами

Крупнейшие торговые сети просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы со спекулянтами. Об этом сообщает Минпромторг.

Ретейлеры указали, что в ряде регионов появились случаи, когда перекупщики приобретали социально значимые продукты питания «в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме». В частности, речь идет о спекулянтах, которые скупали товары тоннами для последующей перепродажи.

«Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — говорится в сообщении Минпромторга.

1 марта сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен. Такое решение было принято совместно с Минсельхозом и Минпромторгом. Механизм добровольных ограничений предполагает, что торговые сети зафиксируют наценки на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

При этом ретейлеры уточняли, что перечень будет ежемесячно актуализироваться «в связи с меняющейся конъюнктурой рынка». В торговых залах установят специальные ценники на эти продукты, чтобы информировать покупателей. В ФАС, в свою очередь, рассчитывают, что продукты так смогут стать доступнее для граждан, и подчеркивают, что обязательства об ограничении наценок добровольны.

Вопрос о стабилизации цен на продовольствие обсуждался властями России еще с 2021 года, по итогам которого инфляция, по данным Росстата, составила более восьми процентов.