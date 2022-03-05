Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские торговые сети предложили Минпромторгу способ борьбы со спекулянтами

Минпромторг: торговые сети просят разрешить ограничение продаж для борьбы со спекулянтами

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Крупнейшие торговые сети просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы со спекулянтами. Об этом сообщает Минпромторг.

Ретейлеры указали, что в ряде регионов появились случаи, когда перекупщики приобретали социально значимые продукты питания «в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме». В частности, речь идет о спекулянтах, которые скупали товары тоннами для последующей перепродажи.

«Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — говорится в сообщении Минпромторга.

1 марта сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен. Такое решение было принято совместно с Минсельхозом и Минпромторгом. Механизм добровольных ограничений предполагает, что торговые сети зафиксируют наценки на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

При этом ретейлеры уточняли, что перечень будет ежемесячно актуализироваться «в связи с меняющейся конъюнктурой рынка». В торговых залах установят специальные ценники на эти продукты, чтобы информировать покупателей. В ФАС, в свою очередь, рассчитывают, что продукты так смогут стать доступнее для граждан, и подчеркивают, что обязательства об ограничении наценок добровольны.

Вопрос о стабилизации цен на продовольствие обсуждался властями России еще с 2021 года, по итогам которого инфляция, по данным Росстата, составила более восьми процентов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Ведущий Первого канала назвал защищающий от распространенного вида рака продукт
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.