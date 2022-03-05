Tesla объявила о расширении в Европе

Американская компания Tesla получила одобрение властей Германии на открытие завода по производству электромобилей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предприятие будет находиться недалеко от Берлина, а его мощности позволят компании производить 500 тысяч электромобилей ежегодно. По данным агентства, на первом этапе завод в Германии будет выпускать компактные кроссоверы Model Y.

По мнению американского предпринимателя, главы Tesla Илона Маска, предприятие в Германии позволит компании закрепить за собой долю европейского рынка.

Ранее стало известно, что Tesla в марте планирует приступить к строительству нового завода в Шанхае в рамках плана по увеличению производственных мощностей в Китае более чем в два раза. Как объяснили в компании, такое решение позволит удовлетворить растущий спрос на электромобили в стране и на экспортных рынках.