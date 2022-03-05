Российский уголовник похитил девушку ради ограбления и сексуального насилия

В Омской области задержан 40-летний российский уголовник, похитивший девушку ради ограбления и сексуального насилия. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 марта ранее судимый за кражи и разбои мужчина пришел по объявлению о продаже автомобиля Mazda к незнакомой 30-летней россиянке. Убедившись, что в квартире кроме нее никого нет, он, угрожая макетом пистолета, украл у жертвы золото, телефон и деньги, затем насильно усадил ее в свою машину и вывез в гараж, где, грозя расправой, заставил подписать договор купли-продажи ее иномарки.

После он перевел себе с карты потерпевшей 50 тысяч рублей и спрятал ее в погребе. Там жертва преступления находилась в течение пяти часов, пока мучитель не вернулся на ее автомобиле Mazda и не вывез ее в лес. Там он под угрозой смерти совершил с ней ряд насильственных действий и отпустил лишь утром, когда отправился продавать украденную машину.

В Омске подозреваемый не смог продать автомобиль. Покупатель усомнился в правомерности сделки и вызвал полицейских. Вскоре о случившемся заявила и добравшаяся на попутках до города жертва преступления. У уголовника обнаружили похищенные вещи жертвы.

Расследование уголовное дела продолжается, решается вопрос о заключении задержанного в СИЗО.