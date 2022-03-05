Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Лукашенко на лыжах с псом в руках попал на видео

Президент Белоруссии Лукашенко взял шпица Умку на спортивный праздник под Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял своего шпица Умку на республиканский спортивный праздник «Минская лыжня-2022», который проходит под Минском. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы государства.

В частности, на видео попало, как белорусский лидер завершает эстафетную биатлонную гонку, передает лыжные палки помощнику, берет на руки пса, а затем обнимает его и гладит.

Отмечается, что команда Лукашенко одержала победу в соревнованиях. В ее состав вошли личный врач Светлана Коношенко, белорусская биатлонистка Людмила Калинчик и сын президента Николай.

Белый шпиц Умка уже не раз появлялся на публике — к примеру, в сентябре 2021 года хозяин взял его в рабочую поездку в Душанбе — в сети появились фотографии, как пес улегся на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В феврале он посетил хоккейный матч со сборной Гродненской области, состоявшийся в рамках XV Республиканских соревнований среди любителей.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан
Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.