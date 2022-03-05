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Российским вузам рекомендовали усилить меры безопасности

Минобрнауки рекомендовало вузам РФ усилить меры безопасности из-за ситуации на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Высшим учебным заведениям России рекомендовано усилить меры по обеспечению безопасности на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, сообщает ТАСС в субботу, 5 марта.

Афанасьев подчеркнул, что сейчас угроз нет. Однако важно обеспечить антитеррористическую безопасность зданий вузов по всей стране, пояснил он.

«Безумные мысли роятся в некоторых головах. Понятно, что мы должны здесь риски видеть в этой части, повысив безопасность», — сказал замглавы Минобрнауки.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что российским школам в связи с событиями на Украине ничего не угрожает.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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