Российским вузам рекомендовали усилить меры безопасности
Высшим учебным заведениям России рекомендовано усилить меры по обеспечению безопасности на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, сообщает ТАСС в субботу, 5 марта.
Афанасьев подчеркнул, что сейчас угроз нет. Однако важно обеспечить антитеррористическую безопасность зданий вузов по всей стране, пояснил он.
«Безумные мысли роятся в некоторых головах. Понятно, что мы должны здесь риски видеть в этой части, повысив безопасность», — сказал замглавы Минобрнауки.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что российским школам в связи с событиями на Украине ничего не угрожает.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).