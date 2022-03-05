Канье Уэст опубликовал стихотворение о болезненном разводе с Ким Кардашьян

Через несколько дней после развода с американской телезвездой и предпринимательницей Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст опубликовал стихотворение. Поэма была опубликована в Instagram-аккаунте хип-хоп-артиста.

Произведение состоит из ряда метафор на тему болезненного разрыва с женой. Уэст сравнил это событие с «повальным ковидом» и ощущением, что он «ходит по разбитому стеклу».

Кроме того, развод по версии Уэста — это как будто «ты обжег руки о раскаленную печь», «твоих детей вырвали из твоих рук», «твоя бабушка никогда не поправится от простуды», «тебя подстрелили, и ты застрял в пробке».

Ранее в марте этого года Ким Кардашьян официально развелась с Канье Уэстом. Бизнесвумен присутствовала на заседании онлайн, а ее экс-супруг в суд не явился. Кардашьян при участии адвоката Лауры Вэссер, которая находилась на слушании, поделилась с судьей подробностями своего брака и отрицательно ответила на вопрос о возможности сохранить отношения, прибегнув к психологической помощи.