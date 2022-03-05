В США продадут квартиру основателя культового дома моды

В США выставили на продажу квартиру покойного французского дизайнера Ива Сен-Лорана. Бывшие апартаменты основателя культового дома моды Yves Saint Laurent в Нью-Йорке можно купить за 1,7 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Площадь квартиры составляет 55 квадратных метров. Внутри одна спальня, мраморная ванна, кухня, а также три сделанных на заказ шкафа и гардеробная. Апартаменты с высокими потолками располагаются в престижном отеле The Pierre в районе Манхэттен, из окон открывается вид на Центральный парк.

Сен-Лоран приобрел недвижимость в 1970 году вместе со своим партнером Пьером Берже. Пара владела еще двумя квартирами на том же этаже, которые впоследствии соединила в одну. По словам распорядителя их имущества Мэдисона Кокса, Сен-Лоран и Берже собирались добавить и третий объект, однако отказались от этой идеи из-за того, что большую часть времени жили во Франции и редко приезжали в Нью-Йорк. В 2007 году они продали две соединенные квартиры, но оставили себе третью.

В феврале от недвижимости в Нью-Йорке решил избавиться британский музыкант Пол Маккартни. Бывший участник группы The Beatles продал пентхаус в центре Манхэттена за 8,5 миллиона долларов. Артист потерял почти половину суммы, которую заплатил за объект при покупке — он приобрел его в 2015 году за 15,5 миллиона долларов.