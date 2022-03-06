Канада призвала своих граждан покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

МИД Канады призвал сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, — уехать, пока это возможно.

«Избегайте любых поездок в Россию по причине последствий вооруженного конфликта на Украине, включая ограниченное число авиарейсов и рестрикции на финансовые транзакции», — отметилив в ведомстве.

Ранее глава Минтранса Канады Омар Альхабра сообщил о задержании частного самолета в аэропорту Йеллоунайфа, на борту которого находились двое россиян, следовавших для путешестия в деревню Резольют. Воздушное судно останется в воздушной гавани до проведения проверки ведомства и пограничной службы.

