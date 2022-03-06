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Россиянам раскрыли способ правильного и недорогого питания

Диетолог Поляков заявил, что классический рацион россиян должен делиться по 25 процентов

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

В сбалансированном питании рацион должен делиться на четыре части, где по 25 процентов соответственно занимают белки, овощи, орехи и мало, а также крахмалистые углеводы, уточнил диетолог, эндокринолог Антон Поляков. Об этом сообщает URA.RU. Он отметил, что таким должен быть классический рацион россиян, если они хотят питаться правильно и недорого.

В «классической тарелке» 25 процентов составляют животные белки, то есть мясо, рыба, птица и яйца. Углеводы в свои 25 процентов занимают картофель, бобовые, а также макаронные изделия, еще 25 процентов — овощи, зелень и ягоды. В оставшиеся проценты входят различные масла, орехи и семена.

По словам Полякова, при таком питании человек чувствует себя хорошо и нормально выглядит. У него также хватает сил и энергии для работы.

В беседе с агентством врач-терапевт, эндокринолог, диетолог, профессор Екатерина Кривцова также добавила, что в такой рацион чаще всего входят недорогие овощи, мясо, яблоки и молочные изделия. Кроме того, в него можно включить капусту и курагу вместе со свеклой, картофелем, морковью, гречкой, рисом, орехами, чесноком и так далее. «Макароны можно сделать дома самостоятельно», — подытожила она.

Ранее врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова раскрыла россиянам секрет долголетия. По ее словам, долгожительство является генетическим признаком, однако все такие долгожители мало едят.

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Варвара Кошечкина
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