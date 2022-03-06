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Врач назвала секрет долголетия

Врач-терапевт Тихомирова сообщила, что все долгожители мало едят

Фото: Pixabay

Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» назвала секрет долголетия.

По ее словам, долгожительство является генетическим признаком. Однако все долгожители мало едят и «иногда забывают поужинать», подчеркнула специалист.

«Питаться желательно простой крестьянской пищей, к которой не притрагивалась рука пищевой промышленности. Жить долго — питаться мало и иногда немножечко голодать», — сказала Тихомирова.

Терапевт уточнила, что следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

Ранее диетолог из Флориды Ким Роуз сообщила, что человек, желающий сбросить лишний вес, обязательно должен завтракать. По словам специалиста, пропуск завтрака и скудный обед усложняют процесс похудения. Здоровый, хорошо сбалансированный завтрак дает энергию на весь день. Он заряжает тело и мозг после ночного голодания.

Марина Совина
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